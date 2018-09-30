Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt'tan Hira'lı paylaşım Demet Akalın ile Okan Kurt 6 yıllık evliliklerini 11 Eylül'de bitirmişti. Boşanma sonrası geçen hafta kızı Hira ile buluşan ve birlikte gittikleri çocuk parkından bir kare paylaşarak takipçilerini heyecanlandıran Okan Kurt'tan yeni paylaşım geldi