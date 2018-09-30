Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt'tan Hira'lı paylaşım
Demet Akalın ile Okan Kurt 6 yıllık evliliklerini 11 Eylül'de bitirmişti. Boşanma sonrası geçen hafta kızı Hira ile buluşan ve birlikte gittikleri çocuk parkından bir kare paylaşarak takipçilerini heyecanlandıran Okan Kurt'tan yeni paylaşım geldi
Okan Kurt, yaşadığı kötü günleri kızıyla birlikte geçirdiği vakitlerde unutmaya çalışıyor.
Eski eşi Demet Akalın'ın kendisine karşı mesafeli duruşu yüzünden kızıyla ilgili bilgileri onun bakıcısını arayarak alabilen Okan Kurt, pazar günlerini kızıyla geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Geçen hafta kızı Hira'yı çocuk parkına götüren Okan Kurt, bu hafta da kızıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımda bulundu.
Okan Kurt, arabasındayken çektiği selfieyi Instastory'den ''Aşkım'' notuyla paylaştı.