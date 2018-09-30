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  • Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt'tan Hira'lı paylaşım

Demet Akalın'dan boşanan Okan Kurt'tan Hira'lı paylaşım

Demet Akalın ile Okan Kurt 6 yıllık evliliklerini 11 Eylül'de bitirmişti. Boşanma sonrası geçen hafta kızı Hira ile buluşan ve birlikte gittikleri çocuk parkından bir kare paylaşarak takipçilerini heyecanlandıran Okan Kurt'tan yeni paylaşım geldi

30 Eylül 2018, Pazar 16:35 Son Güncelleme: 30 Eylül 2018, Pazar 16:36
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Okan Kurt, yaşadığı kötü günleri kızıyla birlikte geçirdiği vakitlerde unutmaya çalışıyor.

Eski eşi Demet Akalın'ın kendisine karşı mesafeli duruşu yüzünden kızıyla ilgili bilgileri onun bakıcısını arayarak alabilen Okan Kurt, pazar günlerini kızıyla geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geçen hafta kızı Hira'yı çocuk parkına götüren Okan Kurt, bu hafta da kızıyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımda bulundu.

Okan Kurt, arabasındayken çektiği selfieyi Instastory'den ''Aşkım'' notuyla paylaştı.

İŞTE OKAN KURT'UN O PAYLAŞIMI:


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