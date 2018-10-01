Demet Akalın'dan 'büyü yapıldı' iddiası!

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından kendisine büyü yapıldığını iddia etti

01 Ekim 2018, Pazartesi 08:48
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Eski eşi Okan Kurt’un borçlarından dolayı evine haciz gelen ve ardından ani bir kararla 6 yıllık evliliğini bitirme kararı alan Demet Akalın, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden…

Boşanmanın ardından kendini işine veren popçu, Instagram hesabından takipçileriyle dün akşam canlı yayın gerçekleştirdi.

'MANYAK MISINIZ SİZ?'

Yayın sırasında Demet Akalın, evinin yoluna büyü yapıldığını iddia etti: Biri benim evimin yolunun başına büyü koymuş. Ne ayıp, niye benimle uğraşıyorsunuz? Manyak mısınız siz?


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