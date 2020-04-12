Demet Akalın, Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ya dün bağlanarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Murat Boz ile Aslı Enver’i ilk kavgalarında yeniden bir araya gelmeleri için çaba sarfettiğini belirtip “Barışmaları için çok mesaj yazdım. Aslı’ya ‘Görmezden gel’ dedim. Bana sadece gülücük atarak cevap verdi. Ama son ayrılıklarında karışmadım. Bence Murat’ın artık aklı başına gelmiştir” diye konuştu.

Ayakkabılar saunada

İşte Demet Akalın’dan çarpıcı açıklamalar:

“Seda Sayan ile karantinaya girmek isterim. Çok eğlenceli kadın. İtalya’da Robert De Niro’nun ünlü lokantası Nobu’ya gitmiştik. Çok şık bir yer. Kadın çantasından biberler çıkardı. Dedi ki; ‘Bunlar Antep biberi burada yoktur.’”

“Evimdeki saunayı ayakkabı odasına çevirdim.”

“Bana görgüsüz diyorlar ama 20 yıldır aynı dolapları kullanıyorum.”

“Hâlâ evin kredisini ödüyorum. Bir senem daha var.”





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