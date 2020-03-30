Demet Akalın'ın, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de ölümlere neden olan corona virüs salgını hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Akalın, Türkiye'de hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili doğru rakamların açıklanmadığına dair iddiaların ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya olan desteğini gösterdi.

"İddialar tamamen asılsızdır"

Sağlık Bakanı, gece yarısı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaları yalanlamıştı: Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur.

"Korku ve stres bitirdi bizi"

Demet Akalın, Bakan Fahrettin Koca'nın tweet'i sonrası çarpıcı bir paylaşımda bulundu. "Bizim size inancımız tam! Şu ilacı da bulduk dediğimiz gün yaklaşsın. Gerçekten korku ve stres bitirdi bizi." Kızı Hira Kurt'un yaşadığı endişeye de vurgu yapan ünlü şarkıcı, "Küçük kızım her gece ‘arkadaşlarım ölmeyecek değil mi?' diye ağlıyor. Allah yardımcınız olsun hepimizin" ifadelerini kullandı.







