Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre, Demet Akalın Edis'in annesinin genel müdürü olduğu bir otelde konser veriyor. Edis o dönemlerde 10 yaşında.

'TARKAN TAKLİDİ YAPARDI'

Demet Akalın olayı şöyle anlatıyor:

"Valla yalan olmasın ya 9 ya da 10 yaşında falandı. Sürekli sahneme çıkıyordu. Diyordum 'Allah'ım yine mi bu çocuk?' Böyle bir danslar falan bir görseniz. Tarkan taklidi falan yapardı böyle çok güzel. Ben de 'Bu çocuk kesin bir şey olacak' derdim ve de oldu."

DEMET AKALIN'IN ELİNDEN ÖDÜL ALDI

*Edis geçen akşam gerçekleştirilen Altın Kelebek'te Demet Akalın'ın elinden En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı ödülü aldı.





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