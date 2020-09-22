Hafta içi her sabah Alişan'la sabah programı yapan Demet Akalın, dün yayınlanan programda bir ara yediği içtiği ayrı gitmeyen Selin Ciğerci'ye markası üzerinden laf attı. Sivri diliyle tanınan Demet Akalın, geçtiğimiz sene hiç ayrılmadığı yakın arkadaşı Selin Ciğerci ile tartışarak arkadaşlığını bitirdi. Bir süredir görüşmeyen ve isimlerini dahi anmayan ikili, dün yeniden gündem oldu. Demet Akalın, dün sabah yayınlanan programında "Bir makyaj koleksiyonu çıkartabilirim, bu kadar efül efüller çıkartırken" dedi.

Akalın'ın bu lafları ise kendi makyaj markasını çıkartarak kısa sürede ürün çeşitliliğini artırarak kazanç sağlayan Selin Ciğerci'ye gönderme olarak yorumlandı.

Kendisini övdü

Öte yandan 48 yaşındaki Demet Akalın, Instagram hesabından programda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "İnsan mısın be kızım" deyip kendisini övdü.







