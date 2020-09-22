Magazin Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme

Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme

Magazin

Demet Akalın'dan eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme

Demet Akalın, dün yayınlanan programında makyaj markası çıkaran eski dostu Selin Ciğerci'ye gönderme yaptı. Akalın, isim vermeden "Ben de çıkartabilirim bu kadar efül efüller çıkarırken" dedi.

22 Eylül 2020, Salı 11:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hafta içi her sabah Alişan'la sabah programı yapan Demet Akalın, dün yayınlanan programda bir ara yediği içtiği ayrı gitmeyen Selin Ciğerci'ye markası üzerinden laf attı. Sivri diliyle tanınan Demet Akalın, geçtiğimiz sene hiç ayrılmadığı yakın arkadaşı Selin Ciğerci ile tartışarak arkadaşlığını bitirdi. Bir süredir görüşmeyen ve isimlerini dahi anmayan ikili, dün yeniden gündem oldu. Demet Akalın, dün sabah yayınlanan programında "Bir makyaj koleksiyonu çıkartabilirim, bu kadar efül efüller çıkartırken" dedi.

Akalın'ın bu lafları ise kendi makyaj markasını çıkartarak kısa sürede ürün çeşitliliğini artırarak kazanç sağlayan Selin Ciğerci'ye gönderme olarak yorumlandı.

Kendisini övdü

Öte yandan 48 yaşındaki Demet Akalın, Instagram hesabından programda çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "İnsan mısın be kızım" deyip kendisini övdü.


İlgili Haberler
Demet Akalın ve Burcu Kıratlı'dan Şevval Şahin'e corona virüs tepkisi: CahillikDemet Akalın ve Alişan’ın programına katılmak istemeyen Hakan Altun: Müziği bıraktımEbru Polat'ın Demet Akalın açıklaması olay oldu!Ebru Polat'tan Demet Akalın'a destekDemet Akalın kendini savundu: Sanki lordlar okuluna yazdırdımDemet Akalın: Burs verdiğim çocuklar adam oldu, onu yazın!


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
22 Eylül 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Anne sütünü takılara hapsetmek...
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Bizi soracak olursan Neslican, bıraktığın yerdeyiz
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Jennifer Lopez ve nişanlısının geç başlayan tatili