Demet Akalın, Hadise'nin Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaştığının hatırlatılması üzerine şarkıcıyı kızdıracak açıklamalar yaptı:

'Kocası da yok, milyoncukları da yok

"Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok."

Ne olmuştu?

Hadise’nin Harbiye konserinde çekildiği fotoğrafın altına ''Mekanın sahibi geri geldi'' notunu düşmesi polemiğe neden olmuştu. Hadise'nin bu sözü sanatçı arkadaşlarından bazılarını kızdırmıştı. Bu isimlerin arasında Demet Akalın da vardı.

'Her yerin sahibi olsun, kocası yok'

Demet Akalın ‘Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor’ diyerek cevap vermişti. Bu sözlere karşılık olarak da Hadise bir sonraki konserinde ' “Senin 10 milyon takipçin yok ki. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?” diyerek Demet Akalın'a gönderme yaptı.

*İkili sosyal medyada birbirini takip etmeyi bu olaylar olmadan önce bırakmıştı. Sebebi ise Demet Akalın'ın Hadise'nin paylaşımlarını 'çok cesur' bulmasıydı.





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