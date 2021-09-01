Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türk Pop Müziğin sevilen ismi Demet Akalın’ı ağırladı. Akalın sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı iki farklı kostümle çıktı.

Hande Yener’in ‘Kırmızı şarkısını’ seslendirirken “Hande seni çok seviyoruz” sözleriyle arkadaşına selam gönderdi. Konserin sonunda kızı Hira’yı yanına aldı. Geceyi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ‘10. Yıl Marşı’ ile bitirdi.