Magazin Demet Akalın'dan Hande'ye selam

Demet Akalın'dan Hande'ye selam

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Demet Akalın'dan Hande'ye selam

Demirören Medya Grubu sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde, önceki akşam Türk Pop Müziğin sevilen ismi Demet Akalın sahne aldı. Ali KESER / POSTA

01 Eylül 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türk Pop Müziğin sevilen ismi Demet Akalın’ı ağırladı. Akalın sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı iki farklı kostümle çıktı.

Hande Yener’in ‘Kırmızı şarkısını’ seslendirirken “Hande seni çok seviyoruz” sözleriyle arkadaşına selam gönderdi. Konserin sonunda kızı Hira’yı yanına aldı. Geceyi 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ‘10. Yıl Marşı’ ile bitirdi.

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