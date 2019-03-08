Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un borçları nedeniyle evine hacze gelen icra memurlarının peşini bırakmıyor...

'BORULAR KIRILDI'

Sabah gazetesinin haberine göre; önce eşyalarının usulsüz şekilde haczedildiğini öne sürerek şikayetçi olan Akalın, şimdi de icra sırasında evindeki klima borularına zarar verildiği ve evini su bastığı gerekçesiyle tespit davası açtı.

'ZARAR TESPİT EDİLSİN'

Haciz memurlarının duvara monte edilmiş klimaların borularını kırdığını belirten şarkıcı, 13 Ağustos'taki yağış sırasında boruların boşluklarından ve tavandan giren su nedeniyle evini su bastığını iddia etti. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Akalın, zararın tespit Özel İstihbarat edilmesini istedi.



