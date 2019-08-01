Demet Akalın'dan Mehmetçik Vakfı'na bağış

Şarkıcı Demet Akalın, Harbiye'de verdiği konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

01 Ağustos 2019, Perşembe 23:02 Son Güncelleme:
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Demet Akalın'dan Mehmetçik Vakfı'na bağış

Demet Akalın'ın Harbiye Açıkhava konseri için satılan tüm biletleri tükenmişti. Akalın, konserden elde ettiği tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı.

2015 yılında da Mehmetçik Vakfı'na 50 bin lira bağış yapan Demet Akalın, büyük takdir toplamıştı.

Öte yandan, pembe uzun kuyruklu bir kostüm giyen Demet Akalın, sahneye uçarak indi.

Akalın'ı gören hayranları tezahürat yapmaktan kendini alamadı.

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