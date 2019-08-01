Demet Akalın'ın Harbiye Açıkhava konseri için satılan tüm biletleri tükenmişti. Akalın, konserden elde ettiği tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı.

2015 yılında da Mehmetçik Vakfı'na 50 bin lira bağış yapan Demet Akalın, büyük takdir toplamıştı.

Öte yandan, pembe uzun kuyruklu bir kostüm giyen Demet Akalın, sahneye uçarak indi.

Akalın'ı gören hayranları tezahürat yapmaktan kendini alamadı.