Magazin Demet Akalın'dan Murat Övüç'ün oğluna tepki!

Demet Akalın'dan Murat Övüç'ün oğluna tepki!

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Demet Akalın'dan Murat Övüç'ün oğluna tepki!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Demet Akalın bu görüntülere sessiz kalmadı.

02 Temmuz 2021, Cuma 14:31 Son Güncelleme:
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Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, önce paylaşıp sonra sildiği videoda, otomobil kullanırken tabancasıyla peş peşe ateş ediyor.

Tabancanın namlusunun doğrultulduğu yerde evler olduğu görülüyor. Daha önce de bacağının üzerine koyduğu tabancayla otomobil kullanırken bir videosunu ekleyen Burakcan Övüç’e sosyal medyadan büyük tepki var.

'SORUMSUZLAR!'

Tepki gösterenlerden biri de Demet Akalın idi. Akalın paylaşılan videonun altına "Eski asistanımın eşi evinden çıkarken silah kavgasından kafasına mermi geldi ve artık yok!! 2 yaşındaki kızı babasız! Sorumsuzlar, Allah kahretsin” diyerek isyan etti.


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