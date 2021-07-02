Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, önce paylaşıp sonra sildiği videoda, otomobil kullanırken tabancasıyla peş peşe ateş ediyor.

Tabancanın namlusunun doğrultulduğu yerde evler olduğu görülüyor. Daha önce de bacağının üzerine koyduğu tabancayla otomobil kullanırken bir videosunu ekleyen Burakcan Övüç’e sosyal medyadan büyük tepki var.

'SORUMSUZLAR!'

Tepki gösterenlerden biri de Demet Akalın idi. Akalın paylaşılan videonun altına "Eski asistanımın eşi evinden çıkarken silah kavgasından kafasına mermi geldi ve artık yok!! 2 yaşındaki kızı babasız! Sorumsuzlar, Allah kahretsin” diyerek isyan etti.







