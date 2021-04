Şarkıcı Demet Akalın kredi kartından 7 bin TL çekilince büyük panik yaşadı. Hemen hesaplarını kontrol eden Akalın, gerçeği öğrenince şoke oldu. Sosyal medya hesabından yaşadığı olayı paylaşan ünlü şarkıcı anne ve babaları uyardı:

“Hira bugün online derste moladayken, biz de canlı yayındayken TikTok’a, bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız ‘bana çiçek gönder, böcek gönder, teşekkür ederim Hira’ diyor ve kredi kartımdan 7 bin TL çekiliyor. Para giden kişiyle konuşuyorum bana ‘bunun muhatabı Apple’ diyor. Oraya başvuruyoruz, geri dönüş yok. Bu nasıl bir sahtekarlık, bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım! Anneler babalar uyarıyorum; hesabımdan sürekli para çekiliyor.”

'SOYGUNCU DEMEN KALBİMİ KIRDI'

Demet Akalın’ın açıklamalarının ardından kendini savunan Özgür Balakar şunları söyledi:

“Ben bugün canlı yayında yüzüme maske yapıyordum, makyaj yapıyordum. Canlı yayında hediyeler gönderildi. Ben de teşekkür ettim. Hediyeleri gönderen H.K. isimli bir kullanıcı adıydı. Profilinde sadece ‘Hira’ yazıyor. Bana dediler ki ‘Demet Akalın’ın kızı o.’ Ben de daha önce Demet Abla’ya gitmiştim. Hira’yı da görmüştüm. Canlı yayında ‘Teşekkürler Hira’cığım. Sen isen bir tane gül gönder’ dedim. Gülün de fiyatı 30 kuruş falan. Öğrendim ki Demet Akalın’ın haberi yokmuş olanlardan. Hira bana onları göndermiş. Her gün hediyeler geliyor bunu sorgulamıyorsun. Zaten ben onun Hira olduğunu anlamadan görkemli şato ve spor araba, fazla para. Bana görkemli şato yollamış.”

'HEDİYELERİN PARALI OLDUĞUNU BİLMEYEBİLİR'

Balakar, Akalın’ın kredi kartı kullanımına izin verdiğinin altını çizdi:

“Kendi kızının hesabını takip edin diye paylaşmış bu uygulamayı. 13 yaş indirmesine izin vermeseydi o zaman. Uygulama 8 yaşa uygun değil. Kart bilgisi girmesi gerekiyor, satın almayı kapatabilirdi. Yollananı istemem diye gönderemiyoruz ki. Hira beni çok seviyor benim arabam pembe kendi arabasını pembe kaplatıyor. Beni çok sevdiğini biliyorum. Çocuk bunu bilmiyor olabilir, hediyelerin paralı olduğunu. Demet abla sakin ol geri gönderirim dedim. Karşındaki çocuk dedi kızım ağladı dedi. Bana özelden yazdı. Bu benim harcadığım bir şey değil. Hediyeleri kimsenin hesabından zorla çekmiyorsunuz. Merak etme Demet Abla, üzüldüm başına gelen olaya, bize ‘soyguncu’ demen kalbimi kırdı.”

'7 BİN LİRA AMA MEVZU PARA DEĞİL'

Demet Akalın, yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

“Şu an Apple’a dilekçe verdim bakalım inceleyip geri veriyormuş. Kartın limiti, günlük limit dolduğu için duruyor. Yoksa hâlâ çekmeye devam edecek. Benim muhatabım Özgür Balakar değil, sistemle alakalı. Bunu 18 yaş büyükten isteyebilir, kazanabilir ama sistem yanlışlığı var. Bana yüzlerce mesaj geldi bizim de böyle çok paramız gitti diye. 7 bin lira ama mevzu para değil ve ortada bir hediye yok, her şey sanal. Her hafta Hira’nın limiti var 89 lira, ‘anne alabilir miyim’ der ben de yüklerim. Çocuk kartla alışveriş yaptığını bilmiyor ki. 13 yaş altındakiler bunu hep yapıyormuş, ben nasıl, ne yapayım, elinden mi alayım. Oyunda bir kart sistemi yok sana şifre ya da bilgi sormuyor. Banka bana gönderi yapmış, ‘Size mi ait’ diye. Ben de bakmadım, sonra baktım 950 lira sırayla 6 kez çekilmiş.

Özgür bana, ‘Abla senin benden talebin var mı geri vereyim’ diyor. Ben olayın oraya gitmesini istemiyorum ki olayın boyutu oraya gitmiyor. Kim ne alırsa alsın beni ilgilendirmiyor. Eskiden 900’lü hatlar vardı. Bu onun gibi bir şey. Büyük insandan istediğini alabilirsin ama bu çocuk işin içinde olunca başka bir şey. Çok büyük bir açık bu dijital dünyada. Denetim sistem eksikliği var.

Yazanlar var, ‘Küçücük çocuğun eline niye onu verdin’ diye. Ya bu devirde hangi çocuğun elinde ipad yok, ama bu suiistimal edilmemeli. Tabi ki veli olarak, ebeveyn olarak suçumuz yok mu, var. Ama ben hiç anlamadığım için kartı oraya tanımlamışım yani. Orada onun limiti oluyormuş, bilmem ne düğmelerine basıyormuşsun falan. Ben de yeni öğrendim. Ben internetten hiç anlamıyorum zaten, internetten hiç alışveriş yapmadım pandemide öğrendim.”

KEMAL 6 BİN TL HARCADI

Demet Akalın gibi komedyen Cem Yılmaz da oğlu Kemal’in bir telefon uygulamasında yaklaşık 6 bin TL harcadığını söyledi. Yılmaz, bir stand-up gösterisinde şunları söylemişti:

“1000 dolar telefon faturası geldi. Meğer Kemal, bir aplikasyon indirmiş. Şapka 50 TL, gözlük 49 TL. 20 dakikada 6 bin TL harcamış.”

13 YAŞINDAN BÜYÜK OLMALI

TikTok uygulamasında canlı yayın yapabilmek için kullanıcının bin takipçiye ulaşılması gerekiyor. TikTok canlı yayınında izleyiciler, satın aldıkları jetonları bağış yaparak kullanıcıya katkı sağlıyor. En düşüğü 100 jeton 7 TL, en yükseği 10 bin jeton 699,99 TL’ye alınıyor. Canlı yayın yapan kişiye, asa, gül, öpücük, para yağmuru, yat, spor araba gibi emojilerle bu jetonlar aktarılıyor. Platformun kurallarına göre TikTok kullanıcısı olmak için 13 yaşından büyük olma şartı var. 13 yaşından büyük, 18 yaşından küçük kullanıcıların ise TikTok’u kullanmak veya bir hesap açmak için ebeveynlerinden veya yasal velilerinden onay aldığını beyan ettiği kabul ediliyor.