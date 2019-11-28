Gerek yaptıkları gerek söyledikleriyle her daim gündemde kalmayı başaran Demet Akalın, sosyal medya hesabından Esra Balamir'in doğum gününü kutladı.

'Selin ve Özlem'e ne oldu Demet Akalın?'

Şarkıcının bu paylaşımına ilginç bir yorum geldi. Demet Akalın'a arkadaşları Selin Ciğerci ve Özlem Yıldız’ı hatırlatan takipçisi, “Selin Ciğerci, Özlem Yıldız bunlardan da hiç ayrılmıyordunuz. Bunlara ne oldu Demet Akalın?” ifadesini kullandı.

'Arkadaş olmak istemediğimden, düşman belliyorsa kendini'

Bu soruya yanıt veren Demet Akalın, “Arkadaş olmak istemediğimden, düşman belliyorsa kendini” dedi.

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