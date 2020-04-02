Demet Akalın'dan Serdar Ortaç'a yanıt gecikmedi
Ünlü isimler Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüs nedeniyle eve kapandı. Serdar Ortaç, Instagram sayfasında her daim lüks yaşamalarıyla konuşulan ancak şu sıralar evden dışarı çıkamayan isimlere gönderme yaptı.
02 Nisan 2020, Perşembe 14:56 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç, sayfasında "Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin" notunu paylaştı.
Bu mesaja Demet Akalın'dan yanıt gecikmedi.
'Boş yapmayın'
Akalın "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır ortada! Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın... Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu... Boş yapmayın" dedi.