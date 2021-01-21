Magazin Demet Akalın'dan Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftine sitem!

Demet Akalın'dan Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftine sitem!

Magazin

Demet Akalın'dan Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftine sitem!

Demet Akalın yan komşusu Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftine sitem dolu sözler sarf etti.

21 Ocak 2021, Perşembe 07:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ünlü şarkıcı "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında uzun yıllardır yan komşusu olan Caner Erkin-Şükran Ovalı çiftine sitem etti.

'Köpeklerim gidiyor hemen getiriyor'

 Akalın, “ Yıllardır yan komşum olmalarına rağmen bugüne kadar beni bir kez olsun kahveye bile çağırmadılar. Sadece nasılsın, günaydın, iyi akşamlar, iyi yıllar. Ama başka bir komşum var, köpeklerim gidiyor hemen getiriyor, mantılar, çikolatalar ” dedi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

İlgili Haberler
Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk jestŞükran Ovalı ve Caner Erkin'den yatak pozuŞükran Ovalı: Kızımla yeniden doğdumŞükran Ovalı'nın Sezen Aksu taklidi beğeni topladıCaner Erkin eşi Şükran Ovalı'dan sonra kızı Mihran Ela'yı da koluna kazıttı


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 21 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
‘Kızım regl oldu, duyun’ demenin gereksizliği…
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Laf sokmayı arşa taşıdı
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Hayaller ve gerçekler
Uğur Alkapar
İrem Haliloğlu
Gökyüzünde Kova sezonu başlıyor
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Bekir Saçar
Karantina gölgesinde buruk kar keyfi
Bekir Saçar
Hande Kazanova
18 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zorlu enerjiler devrede, dikkat!
Öner Döşer
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Okan Bayülgen'den Gülben Ergen'i kızdıran sözler!