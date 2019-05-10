Demet Akalın'dan takipçisine eşofman cevabı
Demet Akalın, İtalyan markası Gucci imzalı eşofmanıyla dün sosyal medyayı salladı
Popçuyu rüküş bulan da vardı, tarzını beğenenler de. Demet Akalın lüks eşofmanı için “Yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz hep Instagram’da. Ayıptır. Adap ve edep” diye yazan bir takipçisine şu cevabı verdi:
'ABARTILI HAYATLARI YAŞAYAN BİZLER DEĞİLİZ'
“Aynı fikirdeyim. Ama iki senelik eşofmanı giyip çıktım. Hepsi bu. Ayrıca marjinal ve abartılı hayatları yaşayan bizler değiliz.”
POSTA/Müge Dağıstanlı