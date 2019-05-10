Popçuyu rüküş bulan da vardı, tarzını beğenenler de. Demet Akalın lüks eşofmanı için “Yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz hep Instagram’da. Ayıptır. Adap ve edep” diye yazan bir takipçisine şu cevabı verdi:

'ABARTILI HAYATLARI YAŞAYAN BİZLER DEĞİLİZ'

“Aynı fikirdeyim. Ama iki senelik eşofmanı giyip çıktım. Hepsi bu. Ayrıca marjinal ve abartılı hayatları yaşayan bizler değiliz.”

POSTA/Müge Dağıstanlı