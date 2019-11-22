Hafta boyunca oynanan oyunlar sonunda eleme adayları Yasin, Suna, Batuhan ve Kıvanç oldu. Eleme oyununda Mehmet Şef'in tarifiyle ördek yapan yarışmacılardan, içeriye ilk giden Yasin oldu. Ardından arkadaşlarının yanına Kıvanç gitti.

MasterChef'te elenen isim Suna oldu

Batuhan ve Suna'nın son ikiye kaldığı akşamda, yarışmaya veda eden Suna oldu. 'MasterChef' yarışmasını çok seven ve hiç kaçırmadan izleyen Demet Akalın ise bu duruma tepki gösterdi.

Tavrını ortaya koydu

Sosyal medya hesabı üzerinden Suna'nın gitmesine içerleyen Demet Akalın, "MasterChef bizim için bitti!" diyerek tavrını ortaya koydu.

'3 buçuk aydır boşa mı seyrediyoruz bunu?'

Şarkıcı, çektiği videoda "Ay yok artık ya. Harbiden yok artık, 3 buçuk aydır boşa mı seyrediyoruz bunu? O kadar emekler ne olacak?" dedi.

'Sen pilavcılara kurban ol'

Demet Akalın, geçen günlerde de Kıvanç ve Yasin kavgasına müdahil olmuş, hatta Kıvanç'ın Yasin'e "pilavcıya bak" demesine, "Sen pilavcılara kurban ol, saygısız sensin. Ay nefret!" diye karşılık vermişti.

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Bu haberi de okudular MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef kim elendi?



