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Demet Akalın'ın 4 yaşındaki kızı Hira dizide oynamak istiyor

Kızıyla alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Akalın, Hira'nın bir dizide oynamak istediğini hatta bunun için dizinin başrol oyuncusu Jessica May'le görüştüklerini söyledi

09 Ekim 2018, Salı 09:37 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 10:26
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Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, geçen gün kızı Hira ile alışveriş merkezinde görüntülendi. Demet Akalın, 4 yaşındaki kızının oyuncu olmak istediğini söyledi.

'ÇOK ŞEKER BİR KIZ, HEP BİZE MESAJ ATIYOR'

Kızının Brezilyalı oyuncu Jessica May ile telefonlaştığını söyleyen Demet Akalın, "Hira Jessica'nın dizisinde oynamak istiyor. Jessica May ile telefonlaşıyor, sağ olsun çok şeker bir kız, hep bize mesaj atıyor. Onu görmeye Adana'ya gideceğiz. Hira, onun kızını oynayacakmış" diye konuştu.

LÜKSÜNDEN VAZGEÇMEDİ

Demet Akalın, 6 bin TL'lik spor ayakkabısıyla da dikkatleri üzerine çekti.


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