Demet Akalın kızı Hira'nın hayranı olduğu Barbie'nin 2020 özel bebeğinden ilham alarak kıyafet diktirdi.

Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre Demet Akalın kızı Hira'nın hayranı olduğu Barbie'nin 2020 özel bebeğinden ilham alarak diktirdiği kıyafetini giyerek sosyal medyayı karıştırdı.

Programa gönderilen mesajlarda kimi izleyiciler Akalın'ın Barbie kıyafetine "Hediye paketi gibi olmuş..." yorumunu yaparken kimi izleyiciler ise ünlü şarkıcıyı oldukça şık bulduklarını ifade etti.

Bazıları beğendi bazıları eleştirdi

Akalın'ın elbisesi takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri elbiseyi çok güzel bulurken bazıları da eleştirdi:

- Ayyy harikasın güzel bayan 2020 ye ateş ederek girerim diyorsun.

- Barbie olmuşsunuz.

- Elbiseniz harika size de çok yakışmış.

- Barbie 2019 bebeğinin elbisesi değilmi bu ya?

- Mutlu yıllar bebeginin elbisesinden Barbie gibi olmuşsun.

- Elbisen olmamış, ama sen harikasın.

- Kıyafetin kötü.

- Demet abla elbisenin arkasındaki yastık mı?

- Kıyafet çok kötü, hediye paketi gibi.

- Nevresim takımı güzelmiş abla.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Demet Akalın ve Selin Ciğerci dostluğu bitti

Bu haberi de okudular Demet Akalın şarkı için anket yaptı



