Magazin Demet Akalın'ın gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı

Demet Akalın'ın gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı

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Demet Akalın'ın gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı

"Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında Demet Akalın’ın giydiği gömleğin fiyatı şaşkınlık yarattı.

05 Mart 2021, Cuma 21:51 Son Güncelleme:
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Marka tutkusuyla bilinen Demet Akalın’ın sabah programında giydiği gömleğin fiyatı 14 bin 800 TL. Ünlü şarkıcının gömlek için 14 bin 800 TL ödediğini duyan sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını attıkları mesajlarla dile getirdi.

Geçtiğimiz ay da Amerikalı şarkıcı Beyonce’nin tasarladığı koleksiyona ait bir eşofman takımı giymiş ve yine fiyatıyla gündem olmuştu. Akalın'ın eşofman altı 1.249 TL, eşofman üstü 1.169 TL, üzerine giydiği body ise 729 liraydı.

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