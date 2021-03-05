Marka tutkusuyla bilinen Demet Akalın’ın sabah programında giydiği gömleğin fiyatı 14 bin 800 TL. Ünlü şarkıcının gömlek için 14 bin 800 TL ödediğini duyan sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını attıkları mesajlarla dile getirdi.

Geçtiğimiz ay da Amerikalı şarkıcı Beyonce’nin tasarladığı koleksiyona ait bir eşofman takımı giymiş ve yine fiyatıyla gündem olmuştu. Akalın'ın eşofman altı 1.249 TL, eşofman üstü 1.169 TL, üzerine giydiği body ise 729 liraydı.