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Demet Akalın'ın Hadise'ye söylediği o sözler şakaymış

Önceki gün tek başına alışveriş yaparken görüntülenen Demet Akalın, son zamanlarda yıldızının bir türlü barışmadığı Hadise hakkında konuştu

11 Ekim 2019, Cuma 09:18
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Demet Akalın'ın Hadise'ye söylediği o sözler şakaymış

Ali Keser/ POSTA

Hadise iki hafta önce sosyal medyadan Demet Akalın’a laf atmış, “Instagram’da benim 10 milyon takipçim var ama senin yok” açıklamasını yapmıştı.

Demet Akalın meslektaşına, “Hadise’yi biri uyarsın; yazık, günah. Araştırdım, milyoncuk bile değil. Rakamlar şişirme. Kocası da yok, 10 milyonu da” yanıtını vermişti.

'Ben şaka yapmıştım ama şaka anlayışımız farklıymış'

Demet Akalın dün ise şöyle konuştu:

“Ya ben şaka yapmıştım. Hadise ‘Bekarlık sultanlıktır’ dese konu büyümez, gülerdik. Ama şaka anlayışımız farklıymış.”


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