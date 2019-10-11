Ali Keser/ POSTA

Hadise iki hafta önce sosyal medyadan Demet Akalın’a laf atmış, “Instagram’da benim 10 milyon takipçim var ama senin yok” açıklamasını yapmıştı.

Demet Akalın meslektaşına, “Hadise’yi biri uyarsın; yazık, günah. Araştırdım, milyoncuk bile değil. Rakamlar şişirme. Kocası da yok, 10 milyonu da” yanıtını vermişti.

'Ben şaka yapmıştım ama şaka anlayışımız farklıymış'

Demet Akalın dün ise şöyle konuştu:

“Ya ben şaka yapmıştım. Hadise ‘Bekarlık sultanlıktır’ dese konu büyümez, gülerdik. Ama şaka anlayışımız farklıymış.”





Bu haberi de okudular Hadise'den Demet Akalın'a yanıt gecikmedi

Bu haberi de okudular Hadise patladı: Bir dakika dans etmişim, bu mu kötü?