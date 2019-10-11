Demet Akalın'ın Hadise'ye söylediği o sözler şakaymış
Önceki gün tek başına alışveriş yaparken görüntülenen Demet Akalın, son zamanlarda yıldızının bir türlü barışmadığı Hadise hakkında konuştu
Ali Keser/ POSTA
Hadise iki hafta önce sosyal medyadan Demet Akalın’a laf atmış, “Instagram’da benim 10 milyon takipçim var ama senin yok” açıklamasını yapmıştı.
Demet Akalın meslektaşına, “Hadise’yi biri uyarsın; yazık, günah. Araştırdım, milyoncuk bile değil. Rakamlar şişirme. Kocası da yok, 10 milyonu da” yanıtını vermişti.
'Ben şaka yapmıştım ama şaka anlayışımız farklıymış'
Demet Akalın dün ise şöyle konuştu:
“Ya ben şaka yapmıştım. Hadise ‘Bekarlık sultanlıktır’ dese konu büyümez, gülerdik. Ama şaka anlayışımız farklıymış.”
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