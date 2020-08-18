Magazin Demet Akalın'ın keyifsizliğinin nedeni ortaya çıktı

Demet Akalın'ın keyifsizliğinin nedeni ortaya çıktı

Magazin

Demet Akalın'ın keyifsizliğinin nedeni ortaya çıktı

Alişan ve Demet Akalın televizyon ekranlarında magazin programı sunmaya başlamıştı. Sanatçının keyifsiz halleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

18 Ağustos 2020, Salı 20:55 Son Güncelleme:
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Alişan’la yaptığı sabah programıyla çok konuşulan Demet Akalın “Çok suratınız asık” diye yorum yapan takipçisine cevap verdi: “İnşallah annen yaşıyordur ve kalp kapakçığında sızma yoktur. İnşallah! Bilmem anlatabildim mi!

Demet Akalın, annesi Şenay Hanım’a 1 hafta önce bu teşhisin koyulduğunu belirtti.

"Yasin bizi barıştırdı"

Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenen Demet Akalın 'Survivor' yarışmacısı Evrim Keklik hakkında yöneltilen sorulara cevap verdi.

"Yasin bizi barıştırdı. Ben Evrim'i zaten çok seviyordum. Hala da seviyorum. Kızmıştım ona. İnsan çok sevdiğine kızar ya."

Kendisinden sivri dilli diye bahsedilen Akalın, Evrim Keklik’in kendisinden daha sivri dilli olduğunu söyledi.

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