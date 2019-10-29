Demet Akalın'ın kızına aldığı oyuncağın fiyatı 'yok artık' dedirtti
Lüks harcamaları ile sürekli gündeme gelen ve bu yüzden bolca eleştiri alan popçu Demet Akalın'ın kızına aldığı oyuncak, sosyal medyaya damga vurdu
Demet Akalın, önceki gün 5 yaşındaki kızına 4 bin 200 liraya oyuncak ev aldı.
Ev kirası
Popçunun "Ev kirası" diyerek fahiş fiyatını eleştirerek de olsa satın aldığı oyuncağın fiyatı, Beşiktaş'ta 3 oda 1 salonlu bir dairenin aylık kirasına eş değer. (Takvim)
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