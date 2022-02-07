Demet Akalın, Uludağ’daki Karfest’te konser verdi. Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı elbise ile çıktı. Şarkı arasında “Aramızda aşk acısı çeken var mı?” diye sordu. İzleyiciler arasında bulunan ve Burcu Kıratlı’dan boşanma aşamasında olan Sinan Akçıl “Ben” yanıtını verdi. Demet Akalın daha sonra Sinan Akçıl'ı sahneye davet etti. Demet Akalın ve Sinan Akçıl 3 şarkıda düet yaptılar.