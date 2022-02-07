Magazin Demet Akalın'ın sahnesine sürpriz isim

Demet Akalın'ın sahnesine sürpriz isim

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Demet Akalın'ın sahnesine sürpriz isim

Demet Akalın, önceki gün Uludağ’da sevenleriyle buluştu. Sahnede söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen hayranları coşturan Demet Akalın, konserin ilerleyen dakikalarında sahneye sürpriz bir ismi davet etti.

07 Şubat 2022, Pazartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Demet Akalın, Uludağ’daki Karfest’te konser verdi. Sahneye Pınar Kerimoğlu imzalı elbise ile çıktı. Şarkı arasında “Aramızda aşk acısı çeken var mı?” diye sordu. İzleyiciler arasında bulunan ve Burcu Kıratlı’dan boşanma aşamasında olan Sinan Akçıl “Ben” yanıtını verdi. Demet Akalın daha sonra Sinan Akçıl'ı sahneye davet etti. Demet Akalın ve Sinan Akçıl 3 şarkıda düet yaptılar.

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