Koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 38 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın cenazesine, Alişan'ın yakın dostu olduğu bilinen birçok isim katılmıştı fakat Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda da bulunan Akalın'ın 2. Sayfa'nın haberine göre; alerjik rahatsızlığı nedeniyle iki gündür hastaneden tedavi gördüğü ve bu nedenle cenazeye katılamadığı öğrenildi.



