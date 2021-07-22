Demet Akalın'ın Selçuk Tektaş'ın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesine tiyatro sanatçısı Melek Baykal, manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Bülent Serttaş gibi isimler katılmış ancak Alişan'ın yakın dostu olarak da bilinen Demet Akalın'ın olmayışı dikkat çekmişti. Akalın'ın neden gelmediği ortaya çıktı.
22 Temmuz 2021, Perşembe 22:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 38 yaşındaki Selçuk Tektaş'ın cenazesine, Alişan'ın yakın dostu olduğu bilinen birçok isim katılmıştı fakat Demet Akalın'ın olmaması dikkat çekmişti.
Sosyal medya hesabından paylaşımda da bulunan Akalın'ın 2. Sayfa'nın haberine göre; alerjik rahatsızlığı nedeniyle iki gündür hastaneden tedavi gördüğü ve bu nedenle cenazeye katılamadığı öğrenildi.