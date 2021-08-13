Demet Akalın’ın sunacağı 'Gelinim Mutfakta' başlıyor

'Gelinim Mutfakta'da her sezon olduğu gibi yine yarışmacı gelinler yaptıkları yemeklerle kayınvalidelerinin beğenisini kazanmaya çalışacak. Her gün bir çeyrek altın ve haftanın en başarılı gelinine beş altın bilezik veren yarışma, bu sene de yine birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerle sezonu açacak.





'ÇOK HEYECANLIYIZ'

Yeni sezonda 'Gelinim Mutfakta' ile izleyici karşısına çıkacak Demet Akalın, “Her zaman olduğu gibi bu sezon da çok iddialı yarışmacılarla keyifli ve mücadele dolu zamanlar geçireceğiz. İzleyicimizle buluşmak için çok heyecanlıyız” dedi.

Hafta içi her gün ekrana gelen 'Gelinim Mutfakta', 23 Ağustos Pazartesi günü saat 13.00’den itibaren yeni bölümleriyle Kanal D’de.











