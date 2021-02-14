Magazin Demet Akalın’ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu

Demet Akalın’ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu

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Demet Akalın’ın takipçisine verdiği yanıt olay oldu

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün corona virüse yakalandığını duyurmuştu. Ünlü şarkıcı, “Coronoya çok geçmiş olsun” yazan bir kişiye zavallı diyerek karşılık verdi.

14 Şubat 2021, Pazar 12:46 Son Güncelleme:
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Corona virüse yakalandığını açıklayan şarkıcı Demet Akalın, Twitter'da kendisi hakkında yapılan bir yoruma sessiz kalmadı.

Bir kullanıcının, "Demet Akalın corona olmuş. Coronaya çok geçmiş olsun. Umarım tez vakitte kurtuluruz bu beladan" yorumuna şarkıcı, çılgına döndü. Atan kişiyi etiketleyen Akalın, "Zavallı..." diye karşılık verdi.

'Asıl zavallı sen ve kokuşmuş düşüncelerin'

Twitter kullanıcısı ise şarkıcının yorumuna, "Asıl zavallı sen ve kokuşmuş düşüncelerin. Binmediğin metronun nereye ait olduğunu bilmeden Nişantaşı diye Madrid metrosunu paylaşıp, corona yüzünden mağdur olduğunuzu söylerken birkaç hafta sonra Uludağ'da bilmem kaç bin liralık kıyafetlerinizle herkesle dip dibe pozlar vermek. Bir de utanmadan cevap veriyor. Neyse en azından zavallıyı doğru yazmış" cevabını verdi.

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