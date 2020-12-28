Magazin Demet Akalın'ın tuvaletini kim kirletti? İrem Derici'den olay paylaşım!

Demet Akalın'ın tuvaletini kim kirletti? İrem Derici'den olay paylaşım!

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Demet Akalın'ın tuvaletini kim kirletti? İrem Derici'den olay paylaşım!

Demet Akalın, İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini kirli bıraktığını söyleyince ortalık karıştı. Herkes bu ünlünün kim olduğunu merak ederken şarkıcı İrem Derici'den paylaşım geldi.

28 Aralık 2020, Pazartesi 10:30 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Demet Akalın yaptığı açıklamayla olay oldu. İbrahim Tatlıses'le aynı kanalda program yapan Demet Akalın, İbo Show'a konuk gelen bir sanatçının tuvaletini kirlettiğini söyledi. Akalın, isim vermeden "İsmini söylerdim ama çok ayıp olur! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yaptı.

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'Erkekler ayakta işiyor'

Bu açıklamalardan sonra herkes o ünlüyü merak ederken İrem Derici ve Demet Akalın'dan bir paylaşım daha geldi. Akalın Derici'yi paylaşarak "Erkekler ayakta işiyor" yorumunu yaptı.

Herkes Akalın'ın ne demek istediğini anlamaya çalışırken Derici ise o kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Derici ishal olduğunu söylerken "Demet'in kulisindeki b.kla alakam yok o ankette ben olsaydım hepiniz beni seçerdiniz değil mi?" dedi.

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