Sosyal medyada yükselen trend; Faceapp' adlı akıllı telefon uygulamasıyla gelecekteki halini görmek.

Ünlü futbolcular; Messi, Neymar, Ronaldo ile başlayan modaya Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz gibi yıldızlar da uydu.

Cem Yılmaz en az 70 yaşında göründüğü fotoğrafın altına ''28 senedir Datça’dayım. Şov dünyasından uzak kafamı dinliyorum. Arada tanıyanlar oluyor. İlaçlarımı tabii alıyorum'' yazdı.

Şahan Gökbakar da eşi Selin Ortaçlı ile fotoğrafını paylaşıp ''2048 yazı. Aşk başkadır'' yazdı.

Bir süre sonra sosyal medya ünlüler ve hayranlarının yaşlandırıp paylaştığı fotoğraflarla doldu.

''TAKİPTEN ÇIKACAĞIM''

Demet Akalın ise bu akıma uyanlara video çekerek tepki gösterdi: "Bir kişi daha yaşlılık fotoğrafını paylaşırsa takipten çıkacağım"

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