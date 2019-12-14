Lüks markaların kıyafetleri ve fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Akalın sosyal medya hesabı Instagram'da Okan Kurt'a gönderme yaptı. İkisinin bulunduğu bir fotoğrafı paylaşıp “İçimden geldi... Senin bu ara pek gelmese de.” notunu düştü.

Demet Akalın'ın bu paylaşımının ardından mesaj yerini bulmuş olacak ki Okan Kurt'tan cevap gecikmedi. Kurt Demet Akalın'ın sözlerine karşılık paylaşımın altına "Sen hep aklımdasın aşkım" yazdı.

Takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı

Demet Akalın'ın Okan Kurt'a gönderme yaptığı o mesaj takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı:

- Eyvah eyvah füze atsaydın böyle ölmez

- Bir gönderme var sanki.

- Hen lafımı sokar hemde paylaşırım diyorsun helal.

- Mesaj var anlayana.

- Ana da olsan unlu de olsan o kocaya trip atilir.

- Demet akalın bile burdan kocasına trip atıyo harikaaaa.

- Hahahah hem seviyor hem laf sokuyor en sevdiğim.

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