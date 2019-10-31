Demet Akbağ: Bugüne kadar öpüşme sahnem olmadı

Demet Akbağ, meslektaşı Kerem Bürsin'in verdiği bir video röportajdaki 'sarımsak soğan yiyip öpüşme sahnesi çekme' anısı üzerinden görüşlerini açıkladı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Kerem Bürsin: Sarımsak yiyip öpmemi istiyordu

'Ben çok örnek teşkil etmiyorum'

Usta oyuncu, "O tip kokan meyve sebze kulise girmezdi, koku seyirciye ve salona gider diye. Bu yüzden sarımsak yemeyi unuttum, tadını unuttum. Yemeye yemeye benim için bir özelliği kalmadı. Bugüne kadar herhangi bir öpüşmem sahnem olmadı. Ben çok örnek teşkil etmiyorum" dedi.

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