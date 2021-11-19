Demet Akbağ davalık olduğu komşusu hakkında konuştu
Oyuncu Demet Akbağ, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Demet Akbağ yıllar önce davalık olduğu komşusuyla ilgili konuştu.
19 Kasım 2021, Cuma 13:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Demet Akbağ, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. 61 yaşındaki oyuncu, dokuz yıl önceki bir davanın tekrar gündeme gelmesi ile ilgili sorular karşısında sessizliğini bozdu. Demet Akbağ, "Dava sonuçlandı. Yeniden başlayan bir süreç yok" diyerek, hızla evinin yolunu tuttu.
BUNLARI DA OKUYUN