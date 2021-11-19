Demet Akbağ davalık olduğu komşusu hakkında konuştu

Demet Akbağ, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. 61 yaşındaki oyuncu, dokuz yıl önceki bir davanın tekrar gündeme gelmesi ile ilgili sorular karşısında sessizliğini bozdu. Demet Akbağ, "Dava sonuçlandı. Yeniden başlayan bir süreç yok" diyerek, hızla evinin yolunu tuttu.