Magazin Demet Akbağ'dan duygulandıran Zafer Çika paylaşımı

Demet Akbağ'dan duygulandıran Zafer Çika paylaşımı

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Demet Akbağ'dan duygulandıran Zafer Çika paylaşımı

Demet Akbağ 10 senelik hayat arkadaşını iki sene önce talihsiz bir trafik kazasında kaybetmişti. Demet Akbağ, merhum eşi Zafer Çika’nın doğum tarihinde duygusal bir paylaşım yaptı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 15:44 Son Güncelleme:
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Sanatçı Demet Akbağ 1999 senesinde hayatını Zafer Çika ile birleştirmişti. Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Demet Akbağ ve Zafer Çika’yı talihsiz bir trafik kazası ayırdı. Eşinin acısını unutamayan Demet Akbağ, Çika’nın doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Zafer Çika ile olan bir fotoğrafını paylaşan Demet Akbağ, “Benim çifte bayramım sonsuza kadar” notunu düştü. Demet Akbağ’ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları arasından çok sayıda etkileşim aldı.

DEMET AKBAĞ’IN EŞİ ZAFER ÇİKA NEDEN ÖLDÜ?

Zafer Çika, İstanbul’dan İzmir’e gitmek için uçak bileti aldı. Fakat Çika, uçağın saatini kaçırınca karayolu ile İzmir’e gitmeyi tercih etti. Karayolu ile İzmir’in Çeşme ilçesine seyahat eden Çika’nın bulunduğu aracın sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolü kaybetti ve araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazanın ardından ağır yaralanan ünlü oyuncunun eşi Zafer Çika, ambulansla kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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