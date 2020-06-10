Magazin Demet Evgar'a ne oldu böyle!

Demet Evgar'a ne oldu böyle!

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Demet Evgar'a ne oldu böyle!

Oyuncu Demet Evgar paylaştığı video ile kendisiyle dalga geçerek estetik meraklısı insanları ti'ye aldı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 19:47 Son Güncelleme:
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Demet Evgar Instagram hesabının hikaye bölümünden dudağı şişmiş videosunu paylaşıp "Botoks değil, dolgu. Çok doğal. Kendimi iyi hissediyorum" diye dalga geçti. Ünlü oyuncu ardından yaşadığı talihsizlikleri anlattı "Önce dudağımı arı soktu, 15 dakika sonra da merdivenlerden yuvarlandım. Beni sokan arı terliğimin içine saklandığından ikinci kez ayağımdan sokuldum."

Şu fotoya bir arı kadar uzağım

Evgar bir sonraki paylaşımıyla durumunu ti'ye almaya devam etti. Avustralyalı model Sophie Monk'un da estetikli karesini koyup "Şu fotoya bir arı kadar uzağım" diye yazdı.

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