Demet Evgar’dan dolandırıcılara şarkı

Her yıl binlerce kişi telefon dolandırıcıları tarafından kandırılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili sık sık uyarılar yapıyor, telefonlara bilgi mesajları gönderiyor.

Bankalararası Kart Merkezi de bu dolandırıcılığa dikkat çekmek, insanları uyarmak amacıyla Demet Evgar ile bir çalışmaya imza attı.

"DEMET EVGAR'DAN DOLANDIRICILARI ÜZECEK, VATANDAŞI SEVİNDİRECEK BİR ESER"

“Demet Evgar’dan dolandırıcıları üzecek, vatandaşı sevindirecek bir eser!” sloganı ile yayınlanan, “Hepsi Palavra” isimli parçada, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların taktiklerine ironi ile değiniliyor.

"PALAVRA DEYİN GİTSİN!"

Bankalararası Kart Merkezi videoyu sosyal medyadan da paylaşarak, “Telefonda ve internette size kişisel bilgilerinizi soran, şifrenizi isteyen, parola peşinde koşanlara "Palavra" deyin gitsin! İşe yarayacak, göreceksiniz!” notuyla paylaştı.

Tamamı YouTube'da yayınlanan videonun bir kısmı şöyle: