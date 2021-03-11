Demet İkiler, En Güçlü 50 Kadın CEO listesinde zirvede

GroupM EMEA’nın CEO’luğu göreviyle birlikte, bünyesinde 25 ajansı barındıran WPP Türkiye’nin Ülke Başkanlığı’nı da aynı anda yürüten Demet İkiler, toplamda yaklaşık 17 bin kişilik büyük bir ekibe liderlik ediyor. İkiler, 2020 GroupM EMEA ve WPP Türkiye toplamında, 160,7 milyar TL’lik bir ciroyu yönetiyor.

İş yönetimi sorumlulukların dışında sivil toplumda da önemli görevler üstlenen İkiler, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Global Compact Türkiye’de Kapsayıcılık ve Çeşitlilik çalışma grubuna liderlik ediyor. İkiler, “İş Dünyası Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Rehberi” kitabının yayınlanmasına, bölgesel düzeyde kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularının tartışılmasına liderlik ediyor.

Demet İkiler “En Güçlü Kadın CEO” seçilmesiyle ilgili, şunları söyledi: “Benim için güçlü olmak gücü doğru yolda etki ve değişim yaratmak için kullanabiliyorsam değerli. 20 yılı aşkın bir süredir bu yolculukta engelleri aşıp , birlikte ve üstüne koyarak ilerledik. Sorumluluğum büyük. Bu gücü en doğrusu için kullanmak , tüm kadınların ve eksik temsil edilen grupların önünü açmak, gelişimin ve değişimin öncüsü destekçisi olmak ve bu yolda yorulmadan ilerlemek genç kadınlara yol göstermek, ilham vermek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu çok özel takdirin mutluluğunu çalışma arkadaşlarım Arzu Ünal, Pınar Ercan Tursun ve bu yolculukta çok kez yollarının kesiştiği isimlerle paylaşmak ayrıca çok özel. Hizmet verdiğimiz Türkiye ve Dünya’nın önde gelen markaları, çalışma arkadaşlarım ve tüm iş ortaklarımız bu başarının içerisinde en önemli role sahipler, hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”



