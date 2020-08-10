Demet İkiler WPP Kapsayıcılık Konseyi’nin üyesi oldu

İstanbul – Ağustos 2020 – Dünyanın en büyük reklam ve halkla ilişkiler şirketi WPP, toplumsal anlamdaki öncü rolünü kapsayıcılık alanında da sürdürüyor. WPP bünyesinde oluşturulan WPP Kapsayıcılık Konseyi, tüm WPP işyerlerinin kapsayıcı, çok sesli ve ırkçılık karşıtı olmasını sağlamak, WPP genelinde değişimi yaratmak ve hızlandırmak için hayata geçirildi. Konsey, bu önemli konularda WPP CEO’su Mark Read’e ve WPP Yürütme Kurulu’na danışmanlık yapacak..

WPP Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM EMEA CEO’su Demet İkiler, WPP Kapsayıcılık Konseyi’nin üyeliğine getirilen lider isimlerden biri oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan WPP CEO’su Mark Read, Demet İkiler’e hitaben yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kapsayıcı bir lider olarak tanınmanız, kanaat önderliğiniz ve müşterilerimiz ve topluluklarımız üzerindeki etkiniz nedeniyle Konsey üyeliğine seçildiniz. Ayrıca, dinleme, öncülük etme ve harekete geçme konusunda istekli olduğunuzu biliyoruz. Dünya genelinde, yerel pazarınızda ve ajans markanızda değişimin savunucusu ve temsilcisi olacağınızı düşünüyoruz.”

WPP’nin kapsayıcılık alanında bir konsey oluşturmasından ve bu konseye seçilmekten dolayı gurur duyduğunu belirten WPP Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM EMEA CEO’su Demet İkiler ise, şunları söyledi:

WPP'yi çalışanlarımız için daha kapsayıcı bir yer haline getirmek, çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda zamanımı, enerjimi, birikimimi paylaşmak ve çevremizde, dünyada pozitif değişime katalizör olabilmek benim için çok önemli. Yalnızca WPP içinde değil, aynı zamanda UNGC – Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi altında kurduğumuz “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” çalışma grubuna da liderlik yapıyorum. Yani çok geniş bir ağdan hem besleniyorum hem de yaygınlaştırma potansiyeli olan bir ağda bu sorumluluğu icra ediyorum. WPP ve UNGC bu anlamda çok büyük ve dönüşüme liderlik edecek yapılar. Ben de çalışma yaşamında demokrasi, herkesin hak ve özgürlükler anlamında sonuçlarda da eşit olması, ayrımcılığın her türüne karşı, sürdürülebilirliği yönetim yaklaşımı olarak kabul eden yeni bir dünya düzeni hayal ediyorum.

Bu sadece şu dönemde yapılacak en doğru şeylerden biri değil, aynı zamanda şirketimizin gelecekteki başarısı için hayati öneme sahip. Ben de bu görevimi hem Türkiye’de hem de EMEA bölgesinde eksiksiz şekilde yerine getirip ilerlemeye katkı sağlamayı hedefliyorum.”

Demet İkiler’in konsey üyesi olarak görevleri şunlar olacak:

Az temsil edilen gruplara WPP'nin en üst düzeylerinde de söz hakkı vermek,

Sistematik olarak daha kapsayıcı ve çok sesli bir işyeri oluşturacak program, politika ve girişim önerilerinde bulunmak,

Liderliğin aktarımı konusunda görüş sağlamak,

İlerlemenin önündeki engelleri kaldırmak,

Az temsil edilen yetenekler için istek uyandıran hedeflerin belirlenmesine yardımcı olmak, farkındalık programları oluşturmak

İlerlemenin takip edilmesine ve iletilmesine yardımcı olmak olacak.

Konsey özellikle, WPP’nin işe alma, gelişim, ödüller ve kapsayıcı bir çalışan deneyimi oluşturmaya yoğunlaşan küresel kapsayıcılık stratejisinin ilerlemesini takip edecek. Bunun yanında, WPP’nin ürettiği tüm yaratıcı çalışmaların kapsayıcı, kültürel yönden duyarlı ve zararlı stereotiplerden arındırılmış olmasını sağlamak için bir çeşitlilik inceleme paneli kuracak. Kapsayıcılık Konseyi, aynı zamanda Siyahi çalışanların çıkar ve fırsatlarını yükseltmeye yoğunlaşan Kuzey Amerika çalışma grubundan girdiler alacak.



