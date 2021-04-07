Magazin Demet Özdemir ağlamaktan yorgun düştü

Demet Özdemir ağlamaktan yorgun düştü

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Demet Özdemir ağlamaktan yorgun düştü

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçtiğimiz haftaki bölümünde İbrahim Çelikkol'un canlandırdığı Mehdi vurularak hayatını kaybetmişti. Senaryo gereği vurularak hayatını kaybeden Çelikkol böylece diziye veda etti.

07 Nisan 2021, Çarşamba 19:55 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün finalinde Zeynep ve Müjgan bebeği korumaya çalışırken kurşunların önüne atlayan Mehdi hayatını kaybetmişti. Bu haftaki bölümde Mehdi'nin cenaze töreninde gözyaşları sel olurken çekimlerde de zor anlar yaşanmış. 

Dizide Zeynep'in canlandıran Demet Özdemir’in de haftayı yorgun bir şekilde atlattığı yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir “Bu kız bu hafta yoruldu” notunu düştü.


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