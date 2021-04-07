Demet Özdemir ağlamaktan yorgun düştü

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümün finalinde Zeynep ve Müjgan bebeği korumaya çalışırken kurşunların önüne atlayan Mehdi hayatını kaybetmişti. Bu haftaki bölümde Mehdi'nin cenaze töreninde gözyaşları sel olurken çekimlerde de zor anlar yaşanmış.

Dizide Zeynep'in canlandıran Demet Özdemir’in de haftayı yorgun bir şekilde atlattığı yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir “Bu kız bu hafta yoruldu” notunu düştü.







