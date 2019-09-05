Demet Özdemir altı yılın acısını çıkardı

Demet Özdemir 2 saat bakımda kaldı. Oyuncu, “2013’ten beri çalışmaktan doğru dürüst tatil yapamıyordum. 6 yılın acısını çıkardım. Bunu hak etmiştim” diye konuştu.

KAAN YILDIRIM İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Can Yaman’dan ayrılan Demet Özdemir ile 3 yıllık eşi Ezgi Eyüboğlu’ndan boşanan Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili “Biz sadece arkadaşız” açıklaması yapmıştı.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Demet Özdemir ve Kaan Yıldırım havuz başında sekiz saat sohbet etti