Demet Özdemir altı yılın acısını çıkardı

Demet Özdemir 1 haftalık Bodrum tatilinden döner dönmez soluğu Ulus’taki kuaföründe aldı

05 Eylül 2019, Perşembe 08:43 Son Güncelleme:
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Demet Özdemir altı yılın acısını çıkardı

Demet Özdemir 2 saat bakımda kaldı. Oyuncu, “2013’ten beri çalışmaktan doğru dürüst tatil yapamıyordum. 6 yılın acısını çıkardım. Bunu hak etmiştim” diye konuştu.

KAAN YILDIRIM İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Can Yaman’dan ayrılan Demet Özdemir ile 3 yıllık eşi Ezgi Eyüboğlu’ndan boşanan Kaan Yıldırım’ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili “Biz sadece arkadaşız” açıklaması yapmıştı.


Haberin fotoğrafları için tıklayınDemet Özdemir ve Kaan Yıldırım havuz başında sekiz saat sohbet etti

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