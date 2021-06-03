Demet Özdemir: Çok çok mutluyum
Ocaktan beri birlikte olduğu Oğuzhan Koç ile çıktığı tatilden dönen Demet Özdemir önceki gün Zincirlikuyu Zorlu’daydı.
03 Haziran 2021, Perşembe 08:25 Son Güncelleme:
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Oyuncu, “Oğuzhan ile birlikte çok eğleniyoruz. Güzel şeyler paylaşıyoruz. Çok çok mutluyum. Sonunda aşkı buldum” dedi.
Demet Özdemir’in gözlüğü Balmain; 4 bin 284 TL.
Ceketi Off-White; 1403 Euro (14 bin 675 bin TL).
İçine giydiği mayo Vetements; 390 dolar (3 bin 369 TL).
Şortu Zara; 169 TL.
Ayakkabıları Balenciaga; 9 bin TL.