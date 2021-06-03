Demet Özdemir: Çok çok mutluyum

Oyuncu, “Oğuzhan ile birlikte çok eğleniyoruz. Güzel şeyler paylaşıyoruz. Çok çok mutluyum. Sonunda aşkı buldum” dedi.

Demet Özdemir’in gözlüğü Balmain; 4 bin 284 TL.

Ceketi Off-White; 1403 Euro (14 bin 675 bin TL).

İçine giydiği mayo Vetements; 390 dolar (3 bin 369 TL).

Şortu Zara; 169 TL.

Ayakkabıları Balenciaga; 9 bin TL.







