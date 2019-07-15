Demet Özdemir ile Can Yaman'a ev sahibinden kötü haber!
Demet Özdemir ile Can Yaman'ın dizideki aşkları gerçek hayata da yansımıştı. Aşklarını kameralardan uzak yaşayan ikili, Etiler Ulus'ta aynı evde yaşıyordu. Aylık 15 bin lira kira veren ve Boğaz manzaralı evde oturan çifte, ev sahibinden kötü haber gelmiş.
Ev sahibi, ikiliye oturdukları daireyi satışa çıkardığını söylemiş. Çift, bunun üzerine evi almak istemiş. Fakat fiyatı duyunca vazgeçmişler. 5 milyon liraya satışa çıkan eve birçok kişi talip olmuş.
Anlayacağınız satış yakında gerçekleşirse Demet Özdemir ve Can Yaman, uzun süredir oturdukları evden çıkmak zorunda kalacaklar.