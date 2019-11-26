Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor?
Son dönemlerde adı Erkenci Kuş'ta birlikte rol aldığı Can Yaman ile anılan ve üç buçuk yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç birlikte mi? İşte detaylar...
Demet Özdemir dün gece, Oğuzhan Koç ile Emirgan’da bir mekanda samimi şekilde eğlendi. İkiliye Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik etti.
Ayrı araçlarla mekandan ayrıldılar
tv100'de yayınlanan Magazin Hattı’nın haberine göre çıkışta beraber görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla mekandan ayrıldı.
Yolda taksiden inip Oğuzhan Koç'un aracına bindi
Demet Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç’un aracına bindi. İkili beraber Beykoz’daki Acarkent Sitesi’ne giriş yaptı.Oğuzhan Koç, 3,5 yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’den geçen ay ayrılmıştı.
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