Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor?

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor? Son dönemlerde adı Erkenci Kuş'ta birlikte rol aldığı Can Yaman ile anılan ve üç buçuk yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'den ayrılan Oğuzhan Koç birlikte mi? İşte detaylar...