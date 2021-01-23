Magazin Demet Özdemir ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: 2 aydır beraberiz

Demet Özdemir ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: 2 aydır beraberiz

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Demet Özdemir ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: 2 aydır beraberiz

Önceki gün set çıkışı evine dönerken görüntülenen Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Hakan KIRARSLAN / POSTA

23 Ocak 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un aşk yaşadığı yeni yılın ilk günlerinde ortaya çıkmıştı. Ama ilişkilerinin Kasım 2019’da başladığı, hatta ikiliyi Oğuzhan Koç’un 4 yıl birlikte olduğu Yağmur Tanrısevsin’in tanıştırdığı iddia edilmişti. Oğuzhan’ın eski sevgilileri Zeynep Koçak ve Yağmur Tanrısevsin ile arkadaşlığı sona eren Demet Özdemir önceki gün set çıkışı evine dönerken görüntülendi. Oyuncu yeni aşkı için ilk kez konuştu.

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'Şarkılarına bayılıyorum'

“Söylenenler gibi uzun bir süredir birlikte değiliz. Aşkımız sadece 2 ay önce başladı” dedi. Sonra Oğuzhan Koç’a övgüler yağdırıp şunları söyledi: “Sesini çok seviyor, şarkılarına bayılıyorum. En son parçası en sevdiğim olabilir.” Oğuzhan’ın yeni şarkısının adı: ‘Hepsi Geçiyor’. “Bitmeyen umutlarım/Ben de aşka yenildim/Bildiğim ne varsa sildim” şeklindeki sözleri çok manidar. Bu arada Demet Özdemir; eski dostları Zeynep Koçak ve Yağmur Tanrısevsin’e dair soruları yanıtlamadı.

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