Demet Özdemir paylaştı, Can Yaman'dan yorum gecikmedi
Demet Özdemir ile Can Yaman birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışmış, aşk yaşamaya başlamıştı...Dizinin final yapmasıyla birlikte aşk bitti.
23 Mart 2020, Pazartesi 10:38 Son Güncelleme:
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Can Yaman finalden sonra verdiği bir röportajda "Demet'in libidosu yüksekti, snop bir kız olsa bu uyumu yakalayamazdık" sözleri günlerce konuşuldu. Can Yaman'ın sözleri eski sevgilisi ile arasını açtı. Demet Özdemir'in Can Yaman'a haber göndererek 'adımı anma' dediği, hatta arama motorlarından ikisiyle ilgili haberlerin kaldırılmasını talep ettiği iddia edildi. Her iki isim de çıkan haberler karşısında sessizliğini korudu.
'C vitaminini giymişsin'
Demet Özdemir, dün turuncu gömleği ile havuz başında çektirdiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Can Yaman, eski sevgilisinin fotoğrafına "C vitaminini giymişsin" yorumunu yaptı.
Özdemir'in fotoğrafı 24 saat dolmadan 1 milyonun üstünde beğeni aldı.