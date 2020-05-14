Magazin Demet Özdemir takipçilerini şaşırttı

Demet Özdemir takipçilerini şaşırttı

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Demet Özdemir takipçilerini şaşırttı

Demet Özdemir, corona virüs önlemleri kapsamında Mart ayının ortalarından itibaren evinde karantinada olan ünlü oyuncu Instagram paylaşımlarına devam ediyor.

14 Mayıs 2020, Perşembe 23:25 Son Güncelleme:
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Demet Özdemir Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırttı. Saçlarının sarı renk halini gören takipçileri oyuncunun sarı saçlarını yeni imajı olduğunu düşündü. 

Ancak oyuncu yeni bir imaj denemesi yapmamıştı. Aslında bu sadece bir efekt idi.

Demet Özdemir, soru işaretlerini gidermek için Instagram hesabının hikaye bölümünden yeni bir paylaşım yaparak sarışın olmadığını açıkladı.


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