Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım, 19 Ağustos Pazartesi havuz başında birlikteydi.

Aynı günün akşamı 22.00'den ertesi sabah 04.00'e kadar süren samimi sohbetin fotoğrafları da ortaya çıktı.

Kaan Yıldırım bu karelerde, Demet Özdemir'i elinden ve kolundan öpüyor. Omzuna başını koyuyor.

Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım 20 Ağustos Salı günü de Barbelo Beach'te görüntülendi.

Bu görüntüler sonrası haklarında birçok haber yapılan çift sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklama yaptı.

İŞTE DEMET ÖZDEMİR'İN O AÇIKLAMASI:

"Birçok şey yazıldı çizildi, bugün çıkan haberlerden sonra açıklamak yapmak zorunda hissettim. Kaan ile arkadaşız, aramızda bir şey yok! Fotoğraflar da sohbet sırasında çekilmiş fotoğraflar.

Sohbet ederken ikimizdik ama yazıldığı gibi evde baş başa da değildik...

Çok uzun zamandır hayal ettiğim tatili yapıyorum, arkadaşlarımın, dostlarımın, ailemin gelip gittiği...

Uzun çalışma temposunun yükünü attığım... Dinlenmeye biraz daha devam yeni güzel projelere enerji toplamak için..."

KAAN YILDIRIM'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Demet Özdemir'in açıklamasının ardından Kaan Yıldırım da Instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu ve o da aşk iddialarını şu sözlerle yalanladı:

"Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Demet Özdemir benim arkadaşımdır."