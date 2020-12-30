Demet Özdemir ve Melis Sezen tulumlarıyla pişti oldu
Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Melis Sezen, giydikleri Sagaza marka siyah tulum ve beyaz botlarıyla pişti oldu. Sizce hangisine daha çok yakışmış?
30 Aralık 2020, Çarşamba 11:03 Son Güncelleme:
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Demet Özdemir ve Melis Sezen, Sagaza marka siyah tulumla çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
İkisinin de ev ortamında giydiği tulum sosyal medyada kıyaslamalara neden oldu.
Sosyal medya kullanıcıları "Hangisine daha çok yakışmış?" diye anket başlattı.
Sizce en çok kime yakışmış? Anketi altına net fotoğrafları bıraktık.