Demet Özdemir ve Melis Sezen tulumlarıyla pişti oldu

Demet Özdemir ve Melis Sezen, Sagaza marka siyah tulumla çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

İkisinin de ev ortamında giydiği tulum sosyal medyada kıyaslamalara neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları "Hangisine daha çok yakışmış?" diye anket başlattı.

Sizce en çok kime yakışmış? Anketi altına net fotoğrafları bıraktık.





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