Magazin Demet Özdemir ve Melis Sezen tulumlarıyla pişti oldu

Demet Özdemir ve Melis Sezen tulumlarıyla pişti oldu

Magazin

Demet Özdemir ve Melis Sezen tulumlarıyla pişti oldu

Ünlü oyuncular Demet Özdemir ve Melis Sezen, giydikleri Sagaza marka siyah tulum ve beyaz botlarıyla pişti oldu. Sizce hangisine daha çok yakışmış?

30 Aralık 2020, Çarşamba 11:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Demet Özdemir ve Melis Sezen,  Sagaza marka siyah tulumla çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.  

İkisinin de ev ortamında giydiği tulum sosyal medyada kıyaslamalara neden oldu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sosyal medya kullanıcıları "Hangisine daha çok yakışmış?" diye anket başlattı.

Sizce en çok kime yakışmış? Anketi altına net fotoğrafları bıraktık.


İlgili Haberler
Ece Erken'den Melis Sezen tarzı açıklama


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
30 Aralık 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Ah eski günler
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Yeni sevişmeler
Gökçen Erdoğan
Mehmet Coşkundeniz
Onu etkilemek için yapmadığım şey kalmadı
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Silikon ve dolgu yaptıran ünlüler panikte
Bekir Saçar
Hande Kazanova
28 Aralık haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Hoş geldin 2021!
Öner Döşer
Sercan Yaşar
Ya Burak Altındağ Senarist olursa?
Sercan Yaşar
Şirin Sever
Sarılmayı özleyenler
Şirin Sever
Funda Duru
2020 Posta Portre Ödülleri sahiplerini buldu
Funda Duru
Yasemin Candemir
Lagerfeld mücevherleri açık artırmayla gün ışığına çıkıyor
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumlar Apartmanı’nda düğüm çözülüyor!
Elif Demirtaş Bilir
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal anne oluyor