2022 yılına kısa süre kala magazin haberlerinin başlıca konularından biri Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ayrılığı oldu. Oğuzhan Koç’un 5 yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’den ayrılarak, Tanrısevsin’in yakın arkadaşı Demet Özdemir’le birlikte olması ihanet dedikodularına neden olmuştu. Gelen ayrılık haberinin ardından da en çok merak edilen soru ‘Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç neden ayrıldı?’ oldu…

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ AYRILDI MI?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelse de çiftin ilişkileri bir yıldır devam ediyordu. Ancak 2. Sayfa’da yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan çift yakın çevresindekilere “Bu kez kesin bitti, bir daha geri dönüş yok” ifadelerini kullanarak ayrıldıklarını duyurdu.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ NEDEN AYRILDI?

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un neden ayrıldığına dair çiftten bir açıklama gelmedi. Ancak ayrılık nedeninin Oğuzhan Koç’un evliliğe yanaşmaması olduğu konuşuluyor.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ AŞKI NASIL BAŞLADI NASIL BİTTİ?

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir’den önce Yağmur Tanrısevsin ile birlikteydi. 5 yıldır beraber olan çift ilişkilerini sürpriz bir şekilde sonlandırdı. Ayrılık haberinden kısa bir süre sonra Oğuzhan Koç’un ismi Yağmur Tanrısevsin’in yakın arkadaşı Demet Özdemir ile anıldı.

Dedikoduları yalanlayan Koç ve Özdemir, yılbaşında Alaçatı’da bir otelde görüntülenmelerinin ardından ilişkilerini de açıklamak zorunda kaldı. Bu sırada da arkadaş olan Yağmur Tanrısevsin ve Demet Özdemir, görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada birbirlerini takibi bıraktı.

Yaz aylarında tatil fotoğrafları ile magazin gündeminde yer alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti aynı zamanda da sık sık ayrılık haberleri ile konuşulmuştu…