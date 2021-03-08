Magazin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf!

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni fotoğraf!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan yeni paylaşım geldi. Ünlü çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

08 Mart 2021, Pazartesi 09:32 Son Güncelleme:
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Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un birlikteliği 2020'nin son günlerinde ortaya çıkmış Çeşme tatiliyle de belgelenmişti. İlk başlarda birlikteliklerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden çift kural bozdu.

Dün bir araya gelen sevgililer yeni fotoğraf paylaştı. Demet Özdemir sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa çeşitli emojiler ekledi. Kısa sürede 800 binden fazla beğeni alan paylaşıma ‘uyumlu ikili’ yorumları yapıldı. Yoğun iş temposunda çalışan ikili fırsat buldukça bir araya geliyor. Demet Özdemir 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizinde rol alıyor, Oğuzhan Koç ise yeni şarkısının hazırlıklarını yapıyor.

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