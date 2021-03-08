Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç’un birlikteliği 2020'nin son günlerinde ortaya çıkmış Çeşme tatiliyle de belgelenmişti. İlk başlarda birlikteliklerini kameralardan uzakta yaşamayı tercih eden çift kural bozdu.

Dün bir araya gelen sevgililer yeni fotoğraf paylaştı. Demet Özdemir sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa çeşitli emojiler ekledi. Kısa sürede 800 binden fazla beğeni alan paylaşıma ‘uyumlu ikili’ yorumları yapıldı. Yoğun iş temposunda çalışan ikili fırsat buldukça bir araya geliyor. Demet Özdemir 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizinde rol alıyor, Oğuzhan Koç ise yeni şarkısının hazırlıklarını yapıyor.



