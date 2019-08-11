Yanında dizinin yapımcısı Faruk Turgut vardı. Rol arkadaşı Can yaman ile sevgili olduğu iddia edilen, dizi bitince yolları ayrılan Demet Özdemir, bu konudaki sorular karşısında güldü.

Muhabirlerin “2014’te Lider Şahin ile aşk yaşadığınız ama annesi Didem Şahin’in bu ilişkiyi bitirdiği söyleniyor, doğru mu?” sorusuna “Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum” cevabını verdi.

BU İLİŞKİYE DE KARŞI

Lider Şahin şu an Didem Soydan ile birlikte. Anne Didem Şahin bu ilişkiye de karşı.

Lider Şahin’in ilişkilerine babası Selami Şahin onay veriyor.



